Путин обсудил с Макроном борьбу с терроризмом

Российский президент Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели в субботу телефонный разговор. Основной темой стало обсуждение недавних терактов и решительный настрой на борьбу с терроризмом во всех его проявлениях.

«При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха выражена серьезная озабоченность по поводу продолжающихся широкомасштабных боестолкновений в зоне конфликта и все более активного вовлечения в него экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин подробно рассказал французскому президенту о предпринимаемых действиях касательно урегулировании конфликта в Карабахе. Кроме того, в ходе беседы обе стороны отметили необходимость выполнения минского Комплекса мер и всех договоренностей, достигнутых в «нормандском формате».

Также главы государств обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. В частности, была высказана заинтересованность наладить связь между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки вакцин от нового вируса.

Несколько дней назад Путин заявил, что Россия делает все возможное, чтобы в Нагорном Карабахе прекратились военные действия, уточняет «Газета.ru».