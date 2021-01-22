facebook_pixel
    22 января 2021, 15:32

    Путин обсудил с главой Евросовета возможность совместного производства вакцин от коронавируса

    Андрей Иванов

    Президент России Владимир Путин созвонился с главой Евросовета Шарлем Мишелем и обсудил с ним возможность совместного производства и использования вакцин от коронавируса. Об этом сообщил сайт Кремля.
    Путин обсудил с главой Евросовета возможность совместного производства вакцин от коронавируса

    «Уделено <…> внимание вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, в частности, возможностям в области использования и совместного производства вакцин», — говорится в сообщении сайта.

    Еще Путин и Мишель поговорили о нынешнем положении дел в отношениях между Россией и Европейским союзом с акцентом на необходимости выстраивания сотрудничества по направлениям, которые представляют взаимный интерес.

    Накануне Венгрия одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это первая страна ЕС, в которой зарегистрировали наш препарат. Будапешт планирует вакцинировать около миллиона человек.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с венгерской стороной на поставку «Спутника V» в европейскую страну.