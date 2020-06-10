Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Ливии

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили сложившуюся в Ливии ситуацию и другие вопросы.

«При обстоятельном обсуждении ситуации в Ливии выражена глубокая озабоченность продолжающимися в стране масштабными боестолкновениями, приведшими к многочисленным жертвам и разрушениям» — сообщила пресс-служба Кремля.

Во время переговоров Путин подчеркнул, что в Ливии важно как можно скорее прекратить огонь и возобновить межливийский диалог. Президент напомнил о решениях Берлинской международной конференции, которые одобрили в резолюции Совбеза ООН. Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сирии и зоне деэскалации.

«В числе приоритетных совместных задач — контроль за соблюдением перемирия и нейтрализация действующих в Идлибе террористических группировок», — отмечается в сообщении.

Еще одной темой для обсуждения стала борьба с распространением коронавирусной инфекции. Путин и Эрдоган подчеркнули важность восстановления двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей после отмены ограничений.

Ранее Путин обсуждал тему коронавируса с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по линии министерств здравоохранения и других профильных структур.