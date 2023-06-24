Мир 24 июня 2023, 16:21 Путин обсудил с Эрдоганом попытку вооруженного мятежа в России Кремль: Путин рассказал Эрдогану о попытке вооруженного мятежа в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин обсудил текущую ситуацию в стране с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Беседа состоялась по инициативе главы Турции. В ходе разговора Путин проинформировал Эрдогана об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа.

Реклама

Эрдоган выразил полную поддержку действиям руководства России в сложившейся ситуации.