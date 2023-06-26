Мир 26 июня 2023, 13:20 Путин обсудил с эмиром Катара двустороннее сотрудничество Президент Путин и эмир Катара Аль Тани обсудили по телефону российско-катарские отношения Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Днем 26 июня президент Владимир Путин созвонился с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Главы государств обсудили отношения двух стран, а также договорились о продолжении контактов, сообщила пресс-служба Кремля.

И Владимир Путин, и Тамим Бен Хамад Аль Тани отметили высокий уровень сотрудничества России и Катара. Главы государств подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении этого сотрудничества в различных сферах.

Реклама

«Катарский лидер выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня», — отметили в Кремле.

Президент поздравил эмира с 10-летней годовщиной восшествия на престол. Российский лидер также поздравил Аль Тани с наступающим праздником Курбан-байрам.

Ранее с государственным визитом Россию посетил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. В Кремле он встретился с Владимиром Путиным — они обсудили двустороннее сотрудничество — в частности, развитие торговли между странами. Президент подчеркнул, что в этой сфере налицо «солидный и еще не раскрытый потенциал роста».