Мир 16 января 2023, 17:42 Путин обратил внимание Эрдогана на деструктивную линию Украины Кремль: Путин в разговоре с Эрдоганом указал на деструктивную линию Украины РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, обратив его внимание на деструктивную линию украинских властей. В Киеве сделали ставку на повышение интенсивности боевых действий в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Украинская сторона расширила боевые действия при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы поставляемой военной техники и передаваемых вооружений», — сказал Путин Эрдогану.

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В качестве примера президент привел отказ Украины на предложение российской стороны прекратить огонь на время празднования православного Рождества.

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Путин и Эрдоган также обменялись мнениями о нынешней ситуации на Украине, затронув вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными военнослужащими.

Также стороны подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество, в том числе по созданию в Турции газового хаба, в сфере энергетики и вопросах поставок российского природного газа.