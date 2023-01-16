16 января 2023, 17:42
Путин обратил внимание Эрдогана на деструктивную линию Украины
Кремль: Путин в разговоре с Эрдоганом указал на деструктивную линию Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, обратив его внимание на деструктивную линию украинских властей. В Киеве сделали ставку на повышение интенсивности боевых действий в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Украинская сторона расширила боевые действия при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы поставляемой военной техники и передаваемых вооружений», — сказал Путин Эрдогану.
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В качестве примера президент привел отказ Украины на предложение российской стороны прекратить огонь на время празднования православного Рождества.
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Путин и Эрдоган также обменялись мнениями о нынешней ситуации на Украине, затронув вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными военнослужащими.
Также стороны подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество, в том числе по созданию в Турции газового хаба, в сфере энергетики и вопросах поставок российского природного газа.
Турция
Реджеп Эрдоган
Россия
Владимир Путин
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