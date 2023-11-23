Мир 23 ноября 2023, 15:21 Путин обозначил позицию России и всех стран ОДКБ по борьбе с терроризмом Путин: Россия и все страны ОДКБ не приемлют терроризм в любых проявлениях РИА «Новости»

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Россия, как и другие страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности не приемлет терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске, сообщили «Известия».

«Разумеется, я согласен с оценками моих коллег <…> Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира», — подчеркнул Путин.

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В конце октября президент России на встрече с руководителями основных религиозных конфессий страны отмечал, что борьба с терроризмом не оправдывает убийства мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков.

«Борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности», — указывал глава государства, комментируя эскалацию кризиса на Ближнем Востоке.