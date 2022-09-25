Путин объявил мобилизацию в неудобный для Байдена момент — СМИ | 360°

Мир 25 сентября 2022, 03:29 Поделиться Telegram

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Viber Путин объявил мобилизацию в неудобный для Байдена момент — СМИ Geopolitika.news: Путин объявил мобилизацию в крайне нежелательный момент для Байдена РИА "Новости"

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События последней недели в России застали врасплох президента США Джо Байдена. Об этом заявил хорватский журналист Зоран Метер в своей колонке для Geopolitika.news.

Речь идет о решении президента Владимира Путина объявить в стране частичную мобилизацию, а также поддержать проведение референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсонской области.

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«Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена. Глава Белого дома сегодня ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс. Они состоятся в начале ноября», — написал Зоран Метер.

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Он рассказал, что американцы не считают события на Украине важной проблемой для своего государства. Опросы показали, что жители США отводят этому вопросу лишь 11 место. Поэтому, подчеркнул публицист, Байдену будет трудно объяснить гражданам, «для чего он стремится дальше радикализировать политику в отношении России, рискуя прямым военным столкновением с ядерной державой».

По мнению журналиста, напряжение между Штатами и Россией дальше будет только расти. Спасти их смогут «прямые и результативные переговоры».

Накануне Байден пригрозил Москве новыми «быстрыми и тяжелыми» санкциями и ответ на проведение референдумов.

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