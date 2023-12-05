05 декабря 2023, 00:50
Путин объяснил выход России из международных институтов
Путин: выход РФ из ряда международных институтов не значит игнорирование прав
Россия вышла из ряда международных правозащитных институтов, однако это не означает игнорирование прав. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам главы государства, Москва готова начать сотрудничество со всеми заинтересованными странами, чтобы находить решения для формирования эффективной и равной для всех системы обеспечения прав человека.
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Путин отметил, что «гражданские институты из-за своей гибкости более приспособлены оперативно находить возможные решения в этой сфере», и СПЧ уже начал принимать определенные шаги в этой области.
Также некоторые международные институты были замечены в поощрении проявления русофобии. Как отметил Владимир Путин, есть страны, которые «торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов», написал RT.
На заседании СПЧ напомнили, что в этом году принятой ООН Всеобщей декларации прав человека исполнится 75 лет. По мнению российского президента, отвечающие за ее реализацию международные институты полностью деградировали под влиянием Запада.
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Владимир Путин
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