Мир 05 декабря 2023, 00:50 Путин объяснил выход России из международных институтов Путин: выход РФ из ряда международных институтов не значит игнорирование прав Пресс-служба Кремля

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Россия вышла из ряда международных правозащитных институтов, однако это не означает игнорирование прав. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам главы государства, Москва готова начать сотрудничество со всеми заинтересованными странами, чтобы находить решения для формирования эффективной и равной для всех системы обеспечения прав человека.

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Путин отметил, что «гражданские институты из-за своей гибкости более приспособлены оперативно находить возможные решения в этой сфере», и СПЧ уже начал принимать определенные шаги в этой области.

Также некоторые международные институты были замечены в поощрении проявления русофобии. Как отметил Владимир Путин, есть страны, которые «торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов», написал RT.

На заседании СПЧ напомнили, что в этом году принятой ООН Всеобщей декларации прав человека исполнится 75 лет. По мнению российского президента, отвечающие за ее реализацию международные институты полностью деградировали под влиянием Запада.