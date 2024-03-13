Мир 13 марта 2024, 11:02 Путин объяснил усиление атак попытками ВСУ помешать выборам в России Путин: ВСУ пытаются атаковать регионы России, чтобы помешать выборам РИА «Новости»

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ВСУ, которые пытаются атаковать российские регионы, хотят помешать нормальному процессу голосования на президентских выборах. Об этом в эфире «Россия 1» заявил Владимир Путин.

Кроме того, на Украине надеются на «информационный эффект», отметил глава государства.

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«Если хоть что-то получится, то надеются получить какой-то аргумент в возможном будущем переговорном процессе», — добавил он.

Путин подчеркнул, что таких людей, как на Украине, «легко читать», понять их будущие действия.

В последние дни ВСУ усилили атаки на российские регионы. Только за сутки над Воронежской областью сбили более 40 воздушных целей. Украинские военные также пытались прорваться в Курскую область, обстреливали ее территорию.

Накануне две женщины пострадали при падении беспилотника на здание администрации Белгорода.