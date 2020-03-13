Путин объяснил разницу между бизнесменами 90-х и современными

Бизнесмены в современной России не могут влиять на политику в отличие от их предшественников из 1990-х. Сейчас предпринимателей интересует только отстаивание своих позиций по конкретным вопросам бизнеса. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Современным бизнесменам не дают влиять на политические решения государства и управлять страной, заявил Путин в интервью ТАСС.

«Разница в 2000-х годах и сейчас, ну или в 1990-х и сейчас, заключалась в том, что они [олигархи] напрямую влияли на принимаемые государством решения, и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней. И в вопросах безопасности», — отметил он.

По его словам, сейчас предприниматели даже не пытается лезть в государственные дела. Единственное, что их интересует — это отношения с бизнес-партнерами. Они готовы отстаивать свои позиции по ценам на газ и нефть, добавил президент. Он добавил, что сфера из интересов касается узкого сегмента вопросов.

В прошлом году руководитель Сбербанка Герман Греф заявил, что команда Путина проделала «хирургическую работу» по удалению олигархов от власти. По словам Грефа, раньше у олигархов была «колоссальную власть» и они были сильнее правительства.

Ранее в этом же интервью российский лидер высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров российских госкомпаний.