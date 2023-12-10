Мир 10 декабря 2023, 18:15 Путин объяснил отсутствие будущего у Украины Президент России Путин: Украина не производит ничего своего, у нее нет будущего РИА «Новости»

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Украина не производит ничего своего, у этой страны нет будущего. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил президент России Владимир Путин, ее фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Когда нет собственной идеологии, собственной базы, нет собственных денег, промышленности и идей, тогда нет будущего. А у нас оно есть», — подчеркнул глава государства.

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Путин отметил, что отечественная промышленность набирает высокие темпы.

«Очевидно, что у нас все грамотнее, производить стали в разы больше. Но знаю, чего пока еще не все хватает», — добавил глава государства.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Песков отмечал, что возможности оборонно-промышленного комплекса страны вышли на невиданный ранее уровень гораздо быстрее, чем предполагалось изначально. По его словам, противник не имеет права с этим не считаться.

Премьер-министр Михаил Мишустин уточнял, что за первые 11 месяцев нынешнего года предприятия ОПК в пять раз нарастили выпуск средств разведки, радиоэлектронной борьбы, связи и поражения по сравнению с показателями 2022-го.