Путин объяснил, как США уничтожают доллар
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«Мы, кстати говоря, никогда не ставили перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента. Но вынуждены просто думать о том, как обезопасить себя», — цитирует Путина РИА «Новости».
Он отметил, что сейчас доллар пытаются использовать в качестве политического оружия. По мнению Путина, это является большой ошибкой, так как раньше доллар был универсальной валютой, пользующейся мировым доверием.
«Зачем-то Соединенные Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара, своими руками пилить сук, на котором они сидят, но скоро они грохнутся», — заверил он.
Российский президент пояснил, что большое количество стран стали отказываться от доллара и переходить на национальную валюту. Кроме того, упало и количество долларовых расчетов на международном рынке. Если раньше их было порядка 50%, то теперь значение упало до 45%.
«Иран ограничивают в долларовых расчетах, на Россию вводят какие-то ограничения, на другие страны. Это подрывает доверие к доллару, неужели это непонятно, что своими руками уничтожают доллар?» — подчеркнул Путин.