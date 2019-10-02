Путин объяснил, как США уничтожают доллар

Россия никогда не преследовала цель прекратить использовать доллар, как платежный инструмент. Вводя санкции, США своими же руками уничтожают американскую валюту. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

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«Мы, кстати говоря, никогда не ставили перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента. Но вынуждены просто думать о том, как обезопасить себя», — цитирует Путина РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас доллар пытаются использовать в качестве политического оружия. По мнению Путина, это является большой ошибкой, так как раньше доллар был универсальной валютой, пользующейся мировым доверием.

«Зачем-то Соединенные Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара, своими руками пилить сук, на котором они сидят, но скоро они грохнутся», — заверил он.

Российский президент пояснил, что большое количество стран стали отказываться от доллара и переходить на национальную валюту. Кроме того, упало и количество долларовых расчетов на международном рынке. Если раньше их было порядка 50%, то теперь значение упало до 45%.

«Иран ограничивают в долларовых расчетах, на Россию вводят какие-то ограничения, на другие страны. Это подрывает доверие к доллару, неужели это непонятно, что своими руками уничтожают доллар?» — подчеркнул Путин.