Мир 14 декабря 2023, 12:51 Путин объяснил, как Европа испортила отношения с Россией Путин: Россия не портила отношения с Европой, все было наоборот

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Россия не собиралась портить отношения с Европой, все произошло ровным счетом наоборот. Об этом на прямой линии в Гостином Дворе заявил глава государства Владимир Путин.

«Нормализация отношений с Европой зависит не только от нас, не мы портили их. Это Россию попытались задвинуть на второй или третий план», — сказал он.

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Путин подчеркнул, что Европа после государственного переворота на Украине в 2014 году сделала вид, что она не причем.

«Но мы не забыли. Дело в том, что европейцы утратили свой суверенитет. Многие решения они себе принимают во вред, но все равно делают это. Многие европейские деятели внешне ведут себя, как генерал Шарль Де Голль, который боролся за интересы Франции с оружием в руках. А на практике ведут себя, как маршал Петен», — добавил президент.

Ранее Путин напомнил, что Одесса всегда была русским городом, как и юго-восточные регионы Украины.