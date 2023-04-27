Мир 27 апреля 2023, 16:57 Путин объяснил исключительность проекта АЭС «Аккую» Путин: в отношениях России и Турции не было проекта, подобного АЭС «Аккую» РИА «Новости»

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В отношениях России и Турции еще не было проектов, подобных атомной электростанции «Аккую». Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе торжественной церемонии завоза партии ядерного топлива на объект.

Глава государства указал на то, что проект строительства АЭС помогает укреплять соседские связи России и Турции, их партнерство в экономической сфере.

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Ранее Путин провел телефонные переговоры с лидером Турции. В ходе беседы Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России за вклад в строительство АЭС «Аккую».

Этот объект покроет 10% потребностей Турции в электроэнергии. Стоимость проекта оценивают примерно в 20 миллиардов долларов. Он впервые в мире выполняется по схеме «строй — владей — эксплуатируй», когда Россия строит АЭС за рубежом и будет управлять станцией.

Расчетный срок службы «Аккую» составляет 60 лет с возможностью продления на 20 лет.