Путин не встретится с замгенсека ООН Гриффитсом в Москве | 360°

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Путин не встретится с замгенсека ООН Гриффитсом в Москве

Представитель Кремля Песков исключил встречу Путина с замгенсека ООН Гриффитсом в Москве

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Президент России Владимир Путин  не планирует встречу с прибывшим в Москву заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«С заместителем генерального секретаря Гриффитсом встреча не планируется», — заявил он.

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Ранее стало известно, что Гриффитс и генсек ООН по  торговле и развитию Ребекка Гринспен приехали в Москву для переговоров с представителем Министерства иностранных дел РФ Сергеем Вершининым.

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Стороны обсудят условия продления зерновой сделки, подписанной в июле между Россией, Турцией, Украиной и ООН по вывозу украинского зерна в беднейшие страны мира через порты в Одессе.

Позднее Путин заявил, что ситуация с поставками украинского зерна стала «сплошным надувательством». Глава государства отметил, что из 203 сухогрузов только четыре отправились в развивающиеся страны, а большую часть грузов отплыла  в Евросоюз. По мнению президента, такими действиями Запад искусственно провоцирует мировой продовольственный кризис.

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