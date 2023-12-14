Мир 14 декабря 2023, 15:37 Путин не увидел ценности от Молдавии в составе СНГ Путин заявил об отсутствии ценности от работы Молдавии в СНГ Unsplash

Читать 360tv в

Присутствие Молдавии в составе СНГ не имеет ценности для участников сообщества. Об этом на прямой линии сказал президент России Владимир Путин.

«Молдавия была одной из самых бедных стран Европы. Сейчас Украина заняла это почетное место. Если беднейшая страна Европы получает от нас энергоносители и хочет последовать примеру Германии, которая получает энергоносители США на 30% дороже, чем раньше из России. Если есть лишние деньги, то пусть делают так», — сказал он.

Реклама

Путин подчеркнул, что большой ценности от Молдавии в СНГ нет.

«Тот же рынок сельхозпродукции, его используют достаточно активно в Молдавии. Если не хотят видеть российский рынок там — не надо. Куда молдаване пойдут с этой продукцией? Для нас большой ценности этой страны в СНГ не имеет, но мы готовы. Мы не отказываемся ни от кого», — добавил президент.

Ранее Путин сообщил, что Молдавия продолжает получать газ из России, несмотря на заявления в республике об обратном.