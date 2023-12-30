Важное 30 декабря 2023, 12:37 Путин не стал поздравлять Байдена с Новым годом Президент Путин отказался поздравлять западных лидеров с Новым годом Kremlin Pool/Global Look Press

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Президент Владимир Путин не стал поздравлять с Новым годом американского лидера Джо Байдена и руководителей других западных стран. Список тех, кто получил телеграммы от главы государства, опубликовали на сайте Кремля.

В последних числах декабря Путин традиционно поздравляет своих зарубежных коллег с праздником. Однако в их числе нет лидеров Великобритании, Японии, Франции, Германии, США и других крупных недружественных для России стран. Глава государства не отправляет им праздничные послания второй год подряд.

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В списке также нет ни одного из руководителей международных организаций и ведущих спортивных федераций. Из перечня бывших глав государств и правительств, которых традиционно поздравляет президент РФ, исчезла экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Среди всех европейских лидеров поздравления Путина с Новым годом получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич. Российский лидер указал на позитивную динамику в отношениях с этими странами.