Путин не считает, что Зеленский похож на националиста

«Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними — мне сейчас трудно сказать», — заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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Российский лидер также добавил, что не считает себя вправе давать оценку действиям Зеленского по отношению к националистам, имея в виду личный разговор Зеленского с теми, кто отказался подчиняться его приказам.

При этом вопрос разведения сил в Донбассе Путин не посчитал «таким уж сложным», но имеющим огромное значение в урегулировании ситуации.

Президент также сказал, что готов к переговорам в «нормандском формате», отметив при этом, такой формат встреч должен быть тщательно подготовлен.