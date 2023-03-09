Мир 09 марта 2023, 01:02 Путин не позволил развалить Россию западным «плутократам» — экс-разведчик США Экс-разведчик США Риттер: Путин дал жесткий ответ Западу и не позволил развалить Россию РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин дал жесткий ответ Западу в ответ на попытки развалить страну, заявил в эфире YouTube-канала The Dive with Jackson Hinkle заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

После распада СССР западные политики хотели привести к власти в Москве «плутократов», а потом пытались «добить» страну экономически и политически, заявил американский офицер.

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«Путин — это тот парень, который пришел и сказал: „С нас хватит, Россия поднимется на ноги“. Он очень любит свою родину, гордится победой в Великой Отечественной войне, но также и хочет создать новую Россию», — подчеркнул Риттер.

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Российского президента запомнят как одного из величайших правителей в истории страны, заявил Риттер.

Ранее офицер призвал прислушаться к тому, что говорит Путин. Глава российского государства четко обрисовал контуры безопасности и будущее Украины, если она их нарушит. Поэтому поставки американских дальнобойных ракет не сулят Украине ничего, кроме раскола в результате СВО.