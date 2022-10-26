Путин не поздравил нового премьера Великобритании с назначением | 360°

Мир 26 октября 2022, 14:26 Путин не поздравил нового премьера Великобритании с назначением Дмитрий Песков: Путин не поздравил Сунака с назначением на пост премьера Великобритании РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин не отправлял поздравительную телеграмму в адрес Риши Сунака в связи с назначением на пост премьера Великобритании. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник главы государства Дмитрий Песков.

«Телеграмму не отправляли. Как вы знаете, Великобритания на данный момент относится к числу недружественных стран, поэтому ее не было», — заявил помощник Путина.

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Сунака избрали премьером Великобритании и лидером Консервативной партии в понедельник, 24 октября. Спустя сутки он официально занял свой пост, а король Карл III дал ему поручение сформировать новый Кабинет министров.

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Сунак стал третьим человеком в должности премьера Великобритании в 2022 году. В июле пост покинул Борис Джонсон, которого сменила Лиз Трасс, однако она удержалась в кресле премьера всего чуть больше 4о дней и подала в отставку, сообщал RT.

После вступления в должность Сунак в социальной сети пообещал, что при нем страна не отступит от курса на поддержку Украины. Авторы издания The New York Post заявили, что политик не спасет Великобританию от экономического краха, так как слишком отрешен от болезненных проблем обычных людей.