Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию

Президент России Владимир Путин не выступит на ежегодной Мюнхенской конференции. Об этом РИА «Новости» сообщил Дмитрий Песков.

По какой причине российского лидера не будет на традиционной встрече глав и политиков в Германии не уточняется.

Мюнхенская конференция пройдет 19 и 20 февраля. На ней выступят президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и американский спецпосланник по вопросам климата Джон Керри.

По традиции Мюнхенская конференция проходит в феврале, на ней собираются мировые лидеры, политики, эксперты и обсуждают актуальные вопросы в международной сфере.

В этом году из-за пандемии коронавируса встреча пройдет в онлайн формате. Однако глава конференции Вольфганг Иншингер надеется, что в этом году удастся организовать и очную встречу.