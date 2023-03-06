Мир 06 марта 2023, 12:57 Путин не передавал послания китайским властям через Лукашенко — Кремль Пресс-секретарь Песков: президент Путин не передавал послания властям КНР через Лукашенко Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин не передавал каких-либо посланий властям Китая через белорусского лидера Александра Лукашенко, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, встреча в Китае носила двусторонний характер, сообщил ТАСС.

У Пескова поинтересовались, передавал ли Владимир Путин какую-либо информацию для китайских властей через президента Белоруссии. Александр Лукашенко посещал КНР с рабочим визитом.

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«Нет, это был исключительно двусторонний визит», — ответил пресс-секретарь российского президента.

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Ранее Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, включая ситуацию на Украине. По словам посла Белоруссии в Китае Юрия Сенько, главы государств договорились об объединении усилий, направленных на мирное урегулирование конфликта.

Китайский политолог Цуй Хунцзянь предположил, что позиция Белоруссии по Украине после визита Лукашенко в КНР прояснится. В Поднебесной получат больше информации, что позволит властям Китая достичь более значимых результатов в урегулировании конфликта, добавил эксперт.