Путин не намерен восстанавливать СССР, заявили в США

Американский специалист по России, директор Центра Евразийских, Российских и Восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент заявила, что у российского президента Владимира Путина нет планов по восстановлению Советского Союза. С таким заявлением она выступила международной энергетической конференции CERAWeek.

Политолог обратила внимание, что сейчас российская сторона требует от Североатлантического альянса возвращения к границам 1997 года. Она считает, что Россия скорее хочет восстановить свое влияние, чем границы, сообщило РИА «Новости».

Предположения о том, что российское руководство якобы может планировать восстановить СССР, в США появляются регулярно. Буквально несколько месяцев назад, в декабре, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Владимир Путин якобы «в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз».

Стоит отметить, что сам Владимир Путин не единожды отмечал свое отношение к таким предположениям. Он подчеркивал, что восстанавливать СССР невозможно и бессмысленно по многим причинам.