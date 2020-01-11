Путин назвал встречу с Меркель полезной. Она продлилась более 3,5 часа

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель завершились в Кремле. Они длились на час дольше запланированного — более 3,5 часа. Российский глава назвал встречу полезной и содержательной.

«В ходе состоявшихся у нас сегодня содержательных и полезных переговоров были затронуты ключевые вопросы двусторонних отношений в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

Сначала Путин и Меркель поговорили один на один, а после этого диалог продолжился за рабочим обедом. Информации, о чем точно говорили российский президент и канцлер Германии, пока нет. Путин начал переговоры с заявления, что Россия и Германия постоянно находятся в контакте, а сегодня стоит сосредоточиться на наиболее острых и актуальных вопросах.

Меркель прибыла в Москву утром 11 января. Предполагалось, что стороны обсудят ситуацию в Сирии, Ливии и эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января. Вместе с ней в столицу России прилетел и министр иностранных дел Германии Хайко Маас.