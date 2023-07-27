Мир 27 июля 2023, 11:39 Путин назвал возможные сроки вступления Африканского союза в G20 Президент Путин заявил, что рассчитывает на вступление Африканского союза в G20 в сентябре Пресс-служба Кремля

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Россия поддержит Африканский союз в стремлении стать членом G20 и рассчитывает, что его примут в сентябре 2023 года. Президент России Владимир Путин сказал об этом на встрече с председателем объединения, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и главой комиссии союза Муссой Факи Махаматом на площадке «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Он назвал Африканский союз ведущей региональной организацией, в ведении которой — создание современной структуры безопасности на континенте и взаимодействие с другими странами. Россия поддержала участие объединения в международных организациях, в том числе заявку на вступление в «Большую двадцатку».

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«Рассчитываем, что это решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита „двадцатки“ в Нью-Дели», — сказал Путин.

Африканский союз основали в 2002 году как правопреемника Организации африканского единства. В него вошли 55 государств континента. США в декабре 2022 года официально предложили Африканскому союзу вступить в G20. Президент Джо Байден пообещал принять его в качестве постоянного члена.