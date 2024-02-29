29 февраля 2024, 12:48
Путин назвал вбросами слухи о планах России на ядерное оружие в космосе
Путин назвал голословными сообщения о планах России на ядерное оружие в космосе
Появившаяся в западных СМИ информация о якобы планах России разместить ядерное оружие на космической орбите является вбросом. Об этом в ходе послания Федеральному собранию сказал президент страны Владимир Путин.
«Все чаще в последнее время звучат голословные обвинения, что якобы мы собираемся в космосе разместить ядерное оружие. Это не что иное, как уловка, чтобы нас втянуть в переговоры на выгодных исключительно США условиях», — сказал он.
Реклама
Путин отметил, что сами США блокировали предложение России о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве.
«Мы еще в 2008 году подготовили проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, но реакции нет. Он более 15 лет лежит у них на столе, о чем там говорят, непонятно», — добавил президент.
Ранее в МИД России напомнили, что США так и не смогли доказать «намерений» российской стороны по размещению оружия в космосе.
Ядерное оружие
Россия
Владимир Путин
Космос
Реклама
Реклама