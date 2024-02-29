Мир 29 февраля 2024, 12:48 Путин назвал вбросами слухи о планах России на ядерное оружие в космосе Путин назвал голословными сообщения о планах России на ядерное оружие в космосе РИА «Новости»

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Появившаяся в западных СМИ информация о якобы планах России разместить ядерное оружие на космической орбите является вбросом. Об этом в ходе послания Федеральному собранию сказал президент страны Владимир Путин.

«Все чаще в последнее время звучат голословные обвинения, что якобы мы собираемся в космосе разместить ядерное оружие. Это не что иное, как уловка, чтобы нас втянуть в переговоры на выгодных исключительно США условиях», — сказал он.

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Путин отметил, что сами США блокировали предложение России о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве.

«Мы еще в 2008 году подготовили проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, но реакции нет. Он более 15 лет лежит у них на столе, о чем там говорят, непонятно», — добавил президент.

Ранее в МИД России напомнили, что США так и не смогли доказать «намерений» российской стороны по размещению оружия в космосе.