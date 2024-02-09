09 февраля 2024, 03:05
Путин назвал условия вступления России в НАТО
Путин: Россия могла в конечном счете вступить в НАТО при желании альянса
Россия могла стать частью НАТО, если бы увидела искреннюю заинтересованность партнеров в процессе сближения. Об этом в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном сообщил президент Владимир Путин.
Глава государства отмечал, что поднимал вопрос еще на встрече с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.
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«Если бы тогда он сказал да, то стартовал бы процесс сближения. Это могло состояться, прояви партнеры искреннее желание», — сказал он.
Путин подчеркнул, что был искренним в желании уточнить позицию американского руководства в этом вопросе.
«Я задал вопрос: это возможно или нет. После этого получил ответ — нет», — добавил президент России.
Путин отмечал, что на поле боя новейшие отечественные вооружения превосходят образцы НАТО. При этом он подчеркнул важность не только подавления средств противника, но и создания более эффективных видов собственного оружия.
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Владимир Путин
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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