Важное 09 февраля 2024, 03:05 Путин назвал условия вступления России в НАТО Путин: Россия могла в конечном счете вступить в НАТО при желании альянса РИА «Новости»

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Россия могла стать частью НАТО, если бы увидела искреннюю заинтересованность партнеров в процессе сближения. Об этом в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства отмечал, что поднимал вопрос еще на встрече с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.

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«Если бы тогда он сказал да, то стартовал бы процесс сближения. Это могло состояться, прояви партнеры искреннее желание», — сказал он.

Путин подчеркнул, что был искренним в желании уточнить позицию американского руководства в этом вопросе.

«Я задал вопрос: это возможно или нет. После этого получил ответ — нет», — добавил президент России.

Путин отмечал, что на поле боя новейшие отечественные вооружения превосходят образцы НАТО. При этом он подчеркнул важность не только подавления средств противника, но и создания более эффективных видов собственного оружия.