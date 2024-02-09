Важное 09 февраля 2024, 02:47 Путин назвал условие ввода российских войск в Польшу Путин: российские войска введут в Польшу, только если она нападет на Россию РИА «Новости»

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Россия может направить свои войска в Польшу только при одном условии. На это в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону указал президент Владимир Путин.

Карлсон поинтересовался у главы государства, способен ли он представить сценарий, при котором ВС России окажутся на польской территории.

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«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию», — отметил Путин.

Российский лидер пояснил, что у страны нет никаких интересов ни в Латвии, ни в Польше, ни в какой-либо другом европейском государстве.

Бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что в случае конфликта НАТО и России военный блок якобы уничтожит Калининградскую область Этот регион он назвал оккупированным.