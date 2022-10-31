Путин назвал условие для мира между Арменией и Азербайджаном | 360°

31 октября 2022, 23:09
Путин назвал условие для мира между Арменией и Азербайджаном
Президент Путин: Армения и Азербайджан пока не заключили мирный договор
Мирный договор между Арменией и Азербайджаном пока не заключен, о его основных положениях говорить рано. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после завершения трехсторонних переговоров в Сочи.
«[Мирного договора] пока нет. И здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих этого документа, поскольку все-таки это предмет компромиссов, которые должны быть достигнуты с обеих сторон», — сказал Путин.
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Ранее сообщалось, что по результатам встречи лидеров России, Армении и Азербайджана, страны подписали совместное заявление по Нагорному Карабаху. В нем конфликтующие стороны договорились не применять силу и искать решения для окончания конфликта.
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Путин назвал встречу полезной и важной, так как она создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации.
Кроме этого, российский лидер пообещал всячески помогать для достижения нормальных отношений между Арменией и Азербайджаном
Владимир Путин
Конфликт Азербайджана и Армении
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