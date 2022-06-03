Путин назвал труднопредсказуемой ситуацию в мире

Ситуация, которая на сегодняшний день складывается в мире, является крайне сложной. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю 30-летия со дня образования Совбеза РФ. Она опубликована на сайте Кремля.

«Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, сохраняются старые и появляются новые вызовы и риски», — заявил он.

Президент отметил, что в центре внимания ведомства были ключевые вопросы защиты России от внутренних и внешних угроз, обеспечения суверенитета и повышения ее международного авторитета. Сейчас его работа особенно востребована.

По словам Путина, необходимо активизировать поиск и внедрение отвечающих времени подходов для укрепления безопасности и стабильности, а также развития государства.