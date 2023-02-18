Мир 18 февраля 2023, 10:28 Путин назвал страны Африки важными и надежными партнерами России Путин: страны Африки остаются надежными и важными партнерами России РИА «Новости»

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Государства Африки для России всегда были и остаются важными и надежными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что страны объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, сообщила пресс-служба Кремля.

«Состоявшийся в 2019 году первый в истории саммит Россия — Африка создал хорошие условия для активизации наших традиционно дружественных связей», — напомнил президент в своем послании участникам 36-й Ассамблеи глав государств и правительств стран — членов Африканского союза.

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Путин отметил, что вторая встреча на высшем уровне в таком формате пройдет в июле в Санкт-Петербурге. По его мнению, мероприятие позволит определить новые задачи по расширению диалога России с африканскими партнерами.

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Странам есть куда двигаться вместе на самых различных направлениях, в том числе в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, заключил президент.