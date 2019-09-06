Путин назвал Сталина «папашей», забравшим Курилы

Россия отреагировала на представление Японии из-за открытия завода на Курилах Подробнее

Вопрос о Курилах задал директор Центра морской подготовки «Семь океанов» Анатолий Штанько. Он объяснил свой интерес тем, что в исторических источниках можно найти разную информацию о датах, связанных с присоединением островов.

В свою очередь, Путин отметил, что Курилы стали российскими по итогам Второй мировой войны.

«Давайте будем на это и опираться, на исходную точку. Папаша (Иосиф Сталин. — прим. ред.) все забрал — и все, и дело с концом. Отец народов», — ответил лидер страны.

Территориальный спор вокруг Южных Курил существует между Москвой и Токио уже многие десятилетия. Страны до сих пор не могут прийти к одной точке зрения и подписать мирный договор.

Япония претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи. Россия же считает, что эти острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.