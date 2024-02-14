Мир 14 февраля 2024, 18:14 Путин назвал способ защиты от вспышек глобальных эпидемий Путин: надо подготовиться к вызовам, включая угрозы вспышек новых эпидемий РИА «Новости»

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Суверенитет России станет гарантией защиты от вспышек глобальных эпидемий. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.

«У России уже есть весомые достижения. Безусловно, нам нужно продолжать эту работу и двигаться дальше на качественно новом уровне, наращивать собственную самодостаточность и становиться глобальными лидерами по основным направлениям развития медицинских технологий», — сказал он.

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Путин отметил, что в России для этого должна быть суверенная мощная технологическая и научная база, комплектующие, оборудование и вся линейка субстанций. Также он добавил, что страна должна быть готова ко всем вызовам, в том числе вспышкам эпидемий.

Ранее глава государства анонсировал повышение заработной платы медицинских работников с 1 апреля. Он призвал регионы повысить окладную часть зарплаты медиков на 50%.