Мир 31 декабря 2022, 17:02 Путин назвал скончавшегося папу римского Бенедикта XVI видным государственным деятелем Путин выразил соболезнование в связи с кончиной папы римского Бенедикта XVI flickr

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Президент России Владимир Путин направил соболезнование в Ватикан в связи с кончиной папы римского Бенедикта XVI. Текст опубликован на сайте Кремля.

По словам лидера страны, Бенедикт XVI был видным религиозным, государственным деятелем и свято защищал традиционные христианские ценности.

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«В период его понтификата между Россией и Ватиканом были установлены полноформатные дипломатические отношения, получили развитие связи между Русской православной и Римско-католической церквами», — отметил он.

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Путин добавил, что ему удалось общаться с папой римским Бенедиктом XVI и он навсегда сохранит самые светлые воспоминания о нем.

Йозефа Ратцингера, именно так по паспорту звали папу римского, не стало 31 декабря, ему было 95 лет. Он занял апостольский престол в 2005 году и отказался от него в 2013 году по состоянию здоровья.

Папа римский Бенедикт XVI жил в одном из монастырей в Ватикане, его называли «папа на покое». Похороны состоятся на площади Святого Петра 5 января.