Мир 14 февраля 2023, 12:40 Путин назвал Сербию надежным партнером России Президент России Путин указал на баланс внешней политики Сербии в сложных условиях РИА «Новости»

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Россия считает Сербию значимым и надежным партнером, который проводит сбалансированную внешнюю политику в сложных обстоятельствах. Как сообщил ТАСС, такую телеграмму сербскому лидеру Александру Вучичу направил президент России Владимир Путин, поздравляя с Днем государственности страны.

Телеграмму президента России в офис сербского лидера передал посол России в Белграде Александр Борцан-Харченко.

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В своем послании Путин отметил, что сложные внешние обстоятельства не помешали властям страны сохранить баланс в отношениях на мировой арене и остаться значимым и надежным партнером.

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Президент России подчеркнул, что полностью поддерживает усилия Сербии, направленные на защиту территориальной целостности и решения вопроса с Косовом.