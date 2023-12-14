14 декабря 2023, 13:00
Путин назвал происходящее в секторе Газа катастрофой
Президент России Путин назвал катастрофой происходящее в секторе Газа
Нынешняя ситуация на территории сектора Газа является катастрофой. Об этом на прямой линии в Гостином Дворе сказал президент России Владимир Путин.
«То, что происходит, — это катастрофа. Весь мир видит то, что происходит в Газе и на территории проведения специальной операции. Почувствуйте разницу. Ничего подобного там нет», — сказал он.
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Путин отметил лидирующую роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в попытках урегулировать конфликт палестинского анклава и Израиля.
«Он один из лидеров международного сообщества, который обращает внимание на эту трагедию. Делает все, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Делает все для долгосрочного мира. Он очень активен в этом направлении», — добавил глава государства.
Ранее стало известно, что через пограничный переход «Рафах» в секторе Газа удалось вывести свыше тысячи россиян и доставить их на родину. В МИД уточняли, что делают все необходимое для дальнейшей эвакуации соотечественников.
Владимир Путин в четверг проводит большую прямую линию и пресс-конференцию в Гостином Дворе, прямая трансляция доступна на «360».
Россия
Владимир Путин
Конфликт Израиля и Палестины
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
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