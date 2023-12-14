Важное 14 декабря 2023, 13:00 Путин назвал происходящее в секторе Газа катастрофой Президент России Путин назвал катастрофой происходящее в секторе Газа Телеканал «360»

Читать 360tv в

Нынешняя ситуация на территории сектора Газа является катастрофой. Об этом на прямой линии в Гостином Дворе сказал президент России Владимир Путин.

«То, что происходит, — это катастрофа. Весь мир видит то, что происходит в Газе и на территории проведения специальной операции. Почувствуйте разницу. Ничего подобного там нет», — сказал он.

Реклама

Путин отметил лидирующую роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в попытках урегулировать конфликт палестинского анклава и Израиля.

«Он один из лидеров международного сообщества, который обращает внимание на эту трагедию. Делает все, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Делает все для долгосрочного мира. Он очень активен в этом направлении», — добавил глава государства.

Ранее стало известно, что через пограничный переход «Рафах» в секторе Газа удалось вывести свыше тысячи россиян и доставить их на родину. В МИД уточняли, что делают все необходимое для дальнейшей эвакуации соотечественников.

Владимир Путин в четверг проводит большую прямую линию и пресс-конференцию в Гостином Дворе, прямая трансляция доступна на «360».