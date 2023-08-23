Мир 23 августа 2023, 13:26 Путин назвал причину тяжелого кризиса на Украине Президент Путин: желание Запада сохранить гегемонию привело к кризису на Украине Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/globallookpress

Читать 360tv в

Стремление Запада сохранить гегемонию в мире стало причиной сложной ситуации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин по видеосвязи во время заседания лидеров БРИКС, сообщил ТАСС.

«Именно стремление сохранить свою гегемонию в мире, стремление некоторых стран сохранить эту гегемонию и привело к тяжелому кризису на Украине», — отметил глава государства.

Реклама

Именно с помощью западных стран на Украине совершили антиконституционный государственный переворот, указал Путин. Затем киевский режим развязал войну против людей Донбасса, которые не согласились с этим госпереворотом, напомнил президент РФ. Эта жестокая война на истребление длилась восемь лет, подчеркнул глава государства.

В ходе заседания Путин поблагодарил БРИКС за попытки подтолкнуть украинскую сторону к мирному решению конфликта. По словам президента, страны объединения принимают деятельное участие в процессе урегулирования.