Путин назвал причину повышения рисков глобальной инфляции

Дефицит бюджетов стран может привести к глобальной инфляции. Российское правительство смогло добиться профицита в 2021 году и ужесточило денежную политику. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин на саммите G20.

«Избыточное стимулирование обернулось общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары. <…> Базовая причина этих явлений — серьезный бюджетный дефицит в развитых экономиках. <…> Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент России отметил, что в мире сейчас растут риски снижения деловой активности и усугубляется неравенство. Путин добавил, что в РФ удалось добиться избытка бюджета, а вот в других странах G20 ситуация иная. По его словам, в 2020 году на фоне пандемии дефицит бюджетов вырос 11,2%, в этом году он снизился, но все еще находится на опасном для мировой экономики уровне.

Ранее Путин призвал руководство стран «Большой двадцатки» ускорить процесс взаимного признания вакцин от коронавируса.