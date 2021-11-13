Путин назвал причину кризиса с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

Кризис с мигрантами на белорусско-польской границе произошел из-за военной и экономической политики Запада. Такое заявление в интервью телеканалу «Россия 1» сделал президент России Владимир Путин.

«Они (проблемы, которые вызвали миграционный кризис — прим. ред.) носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака. И в Афганистане 20 лет воевали, сейчас больше и больше там афганцев», — подчеркнул российский лидер.

Путин выразил надежду, что главы Белоруссии и Германии Александр Лукашенко и Ангела Меркель в ближайшее время обсудят пути выхода из ситуации, ведь именно в ФРГ стремятся попасть скопившиеся на белорусско-польской границе мигранты.

Президент также уверил, что Россия не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации, хотя на нее постоянно пытаются безо всякого повода возложить какую-то ответственность. Путин добавил, что Лукашенко ему ничего не говорил о планах перекрыть транзит газа в Европу на фоне кризиса с беженцами на границе.

В начале недели несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки скопились в приграничной зоне между Белоруссией и Польшей и застряли там — их не пускают ни в одну из стран. Власти Мюнхена 13 ноября предложили разместить людей у себя.