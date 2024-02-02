Мир 02 февраля 2024, 16:11 Путин назвал правильным решение о защите людей в новых регионах Путин: без защиты людей в новых регионах страна стала бы никому не нужной РИА «Новости»

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Россия поступила правильно, став на защиту людей в новых регионах, иначе страна рисковала стать никому не нужной. На это на форуме «Все для Победы!» в Туле указал президент Владимир Путин.

«Если бы Россия в новых регионах не защищала людей, то она превратилась бы в никому не нужную и дряхлую страну, у которой бы постарались что-то оттяпать», — сказал он.

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Глава государства подчеркнул, что весь мир увидел Россию самодостаточным государством, а введенные санкции не помешали работе социального, промышленного и экономического секторов.

После начала специальной операции к России присоединились Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики. Подавляющее число жителей этих регионов проголосовали за воссоединение с Россией.

Путин отмечал, что в вопросе экономического развития этих регионов нет никаких мелочей.