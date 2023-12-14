Мир 14 декабря 2023, 12:52 Путин назвал помеху для восстановления отношений с США Путин: имперская политика США мешает им самим и отношениям с Россией РИА «Новости»

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Россия готова выстраивать отношения с США, хотя фундаментальных условий для этого пока нет. Президент Владимир Путин на совмещенной с пресс-конференцией прямой линии подчеркнул, что американцам сначала нужно научиться уважать других.

«Мы и с ними готовы выстраивать отношения. Но имперская политика [Соединенных Штатов] мешает им самим», — заметил глава государства.

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Путин заметил, что американский электорат весьма однозначно относится к каким-либо уступкам американских властей по любым вопросам — их считают за провал. Президент России посоветовал США научиться уважать как других людей, так и остальные государства и не решать вопросы при помощи санкций.

«Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления отношений. Пока их нет», — заключил он.

По словам Путина, Россия не собиралась портить отношения с Евросоюзом — все произошло ровным счетом наоборот.