Мир 29 февраля 2024, 12:35 Путин назвал политическую систему страны опорой суверенитета Путин заявил о противостоянию внешнему вмешательству в дела России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выстроенная в России политическая система является одной из опор суверенитета страны, не позволяя внешним силам вмешиваться в ее внутренние дела. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Он поблагодарил политические партии за единение в реализации национальных интересов.

Реклама

«Политическая система России — одна из опор суверенитета страны. Будем и дальше развивать институты демократии. Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела», — добавил Путин.

Президент подчеркнул, что страны Запада не оставили в прошлом свои колониальные взгляды и сохранили привычку разжигать межнациональные конфликты по всему миру.

«Вместо России им нужно вымирающее пространство, где можно творить, что угодно. Они хотели бы сделать с нами то, что сотворили во многих других регионах мира — в том числе и на Украине», — подчеркнул Путин.

В ходе своего выступления президент России Владимир Путин напомнил, что страна уже столкнулась со множеством вызовов, которые все успешно преодолела. Поэтому новые препятствия на пути развития России не страшны.

Президент России Владимир Путин обращается к Федеральному Собранию в Гостином Дворе Москвы. Проследить за главными тезисами главы государства можно в трансляции «360».