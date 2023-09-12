Мир 12 сентября 2023, 11:38 Путин назвал первый шаг к переговорам России и Украины Путин: Украина должна отменить запрет на переговоры с РФ, если готова к диалогу РИА «Новости»

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Украина должна отменить указ о запрете переговоров с Россией, чтобы сделать первый шаг к диалогу. На это указал президент Владимир Путин во время Восточного экономического форума.

Глава государства прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Украины к переговорам. Если Соединенные Штаты считают, что киевский режим действительно пойдет на диалог, пусть тогда украинская сторона отменит указ Владимира Зеленского, которым он запретил переговоры самому себе и всем остальным, заявил Путин.

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«Вот Блинкен говорит, что они готовы. Ну хорошо, указ этот пусть отменят для начала, это первый шаг», — отметил президент России.

Западные кураторы подталкивают Украину к тому, чтобы «по максимуму отгрызть» участок территории и только после этого пойти на переговоры, добавил глава государства. Путин не исключил, что киевский режим может вступить в диалог только для восполнения ресурсов.