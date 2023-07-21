Мир 21 июля 2023, 13:30 Путин назвал опасной игрой попытки Запада втянуть в конфликт на Украине больше стран Путин: попытки Запада втянуть в украинский конфликт больше стран — опасная игра U.S. Department of Defense

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Запад ведет очень опасную игру, стремясь вовлечь в украинский конфликт больше стран, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства предупредил, что такие действия будут иметь последствия.

«Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить свое существование. Им наплевать на народ Украины, на ее суверенитет и национальные интересы», — подчеркнул Путин.

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По его оценке, власти Украины будут торговать и землей, и людьми, как делали их идейные предшественники — петлюровцы. Такие предатели и сегодня готовы «открыть ворота» для зарубежных хозяев, предупредил он, комментируя информацию о планах Польши разместить войска на Западной Украине.

«Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под „натовским зонтиком“ сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее», — заметил Путин, добавив, что речь идет и о белорусских землях.

Президент подчеркнул, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России и страна будет отвечать всеми имеющимися средствами.

«Украинского пушечного мяса Западу уже явно не хватает, недостаточно. Поэтому в ход планируют пустить новый расходный материал — самих поляков, литовцев и далее по списку, всех, кого не жалко», — добавил глава государства.

По его словам, происходящее представляет очень опасную игру, а авторам таких планов обязательно стоит задуматься об их последствиях.