Мир 08 декабря 2023, 02:53 Путин назвал «очень хорошей» динамику развития отношений РФ и Ирана РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Эбрахимом Раиси заявил, что отношения между РФ и Ираном развиваются «очень хорошо», а товарооборот между странами вырос на 20%. Об этом сообщил «Интерфакс».

Российский лидер даже пошутил, что, пролетая над иранской территорией во время своих визитов в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, хотел приземлиться ради встречи с Раиси в Тегеране. При этом добавил, что ему тогда сообщили, что президент Ирана уже собрался вылететь в Москву.

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Во время беседы с коллегой Путин отметил, что важный вклад в развитие российско-иранских отношений внес аятолла Али Хаменеи и попросил передать тому наилучшие пожелания.

«В прошлом году товарооборот вырос на 20%, достиг хороших результатов», — заявил президент РФ.

Ранее китайский политолог Чжао Лун объяснил, почему Путин совершил «дипломатический прорыв» поездкой на Ближний Восток. По его словам, рабочие визиты российского лидера в Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты повысили репутацию и укрепили позиции России как авторитетного игрока в ближневосточном регионе, а также изменили стратегический расклад на Ближнем Востоке, уменьшив американское влияние.