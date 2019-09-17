Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Президент Владимир Путин во время выступления на конгрессе фонда «Керен ха-Йесод» заявил, что россияне считают Израиль русскоязычным государством.

«Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая такая сетевая, общая семья. Я говорю без всякого преувеличения. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством», — заявил глава российского государства. Трансляцию выступления Путина вел телеканал «Россия-24».

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После этой фразы в заре повисла тишина, а потом раздались бурные одобрительные аплодисменты.

Президент России также сообщил, что намерен посетить Израиль в январе 2020 года, где примет участие в открытии мемориала памяти жертвам блокады Ленинграда. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Путин подчеркнул, что такого уровня отношений между Израилем и Россией как сейчас, не было никогда.

«Керен ха-Йесод» — международный благотворительный фонд. Его деятельность направлена на финансирование программ поддержки различных проектов в образовании, культуре, духовной и благотворительной сферах.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что этот фонд также является основным источником финансирования различных программ по всему миру, которые связаны с поддержкой еврейства.