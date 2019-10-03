Путин назвал Иорданию важным партнером России

Президент России Владимир Путин провел переговоры с королем Иордании Абдаллой II. Во время встречи российский лидер отметил важность партнерства двух стран.

«Иордания всегда была для нас очень важным партнером на Ближнем Востоке, в прошлом году мы отметили 55-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы с вами в постоянном контакте», — цитирует Путина РИА «Новости».

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Президент также поблагодарил коллегу за визит на заседание Валдайского клуба. В рамках разговора о взаимоотношении стран он отметил, что в 2018 году товарооборот между Иорданией и Россией вырос в 3,8 раза.

«Мы этому очень рады, нам, безусловно, есть о чем поговорить и в двустороннем плане, и по международным вопросам. Очень рады вас видеть», — сказал Путин.

Дискуссионный клуб «Валдай» ежегодно проходит в Сочи. В 2019 году участники встречи собрались уже в 16-й раз. Мероприятие началось 30 сентября и завершится 3 октября. На этот раз темой стала - «Заря Востока и мировое политическое устройство».