  • Путин назвал Иорданию важным партнером России

    03 октября 2019, 15:36

    Дарья Бунякова

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с королем Иордании Абдаллой II. Во время встречи российский лидер отметил важность партнерства двух стран.
    Путин назвал Иорданию важным партнером России

    «Иордания всегда была для нас очень важным партнером на Ближнем Востоке, в прошлом году мы отметили 55-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы с вами в постоянном контакте», — цитирует Путина РИА «Новости».

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    Президент также поблагодарил коллегу за визит на заседание Валдайского клуба. В рамках разговора о взаимоотношении стран он отметил, что в 2018 году товарооборот между Иорданией и Россией вырос в 3,8 раза.

    «Мы этому очень рады, нам, безусловно, есть о чем поговорить и в двустороннем плане, и по международным вопросам. Очень рады вас видеть», — сказал Путин.

    Дискуссионный клуб «Валдай» ежегодно проходит в Сочи. В 2019 году участники встречи собрались уже в 16-й раз. Мероприятие началось 30 сентября и завершится 3 октября. На этот раз темой стала - «Заря Востока и мировое политическое устройство».