Важное 09 мая 2023, 10:29 Путин назвал главную цель противников России Президент Путин: противники России запланировали добиться уничтожения нашей страны РИА «Новости»

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Противники России запланировали добиться ее уничтожения и распада. Об этом во время выступления на параде Победы на Красной площади заявил президент Владимир Путин.

«Цель противников России (и здесь нет ничего нового) — добиться распада и уничтожения нашей страны», — сказал он.

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Путин отметил, что из-за реваншистских настроений противники государства подготовили новый поход на Россию.

«Они собрали неонацистскую нечисть со всего мира, чтобы перечеркнуть итоги Второй мировой войны, сломать систему глобальной безопасности и международного права», — добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что против России развязали настоящую международную войну. По его словам, нынешняя цивилизация вступила в решающий переломный рубеж.

Также ранее президент раскритиковал западные элиты за попытки навязывать свою волю народам мира.