09 мая 2023, 10:29
Путин назвал главную цель противников России
Президент Путин: противники России запланировали добиться уничтожения нашей страны
Противники России запланировали добиться ее уничтожения и распада. Об этом во время выступления на параде Победы на Красной площади заявил президент Владимир Путин.
«Цель противников России (и здесь нет ничего нового) — добиться распада и уничтожения нашей страны», — сказал он.
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Путин отметил, что из-за реваншистских настроений противники государства подготовили новый поход на Россию.
«Они собрали неонацистскую нечисть со всего мира, чтобы перечеркнуть итоги Второй мировой войны, сломать систему глобальной безопасности и международного права», — добавил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что против России развязали настоящую международную войну. По его словам, нынешняя цивилизация вступила в решающий переломный рубеж.
Также ранее президент раскритиковал западные элиты за попытки навязывать свою волю народам мира.
День Победы 9 мая
Россия
Владимир Путин
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