Важное 15 августа 2023, 11:40 Путин назвал главную причину всех вызовов безопасности в мире Путин: геополитические авантюры Запада стали причиной всех вызовов безопасности в мире РИА «Новости»

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Эгоистические, неоколониальные действия стран Запада порождают вызовы безопасности в самых разных регионах мира. Об этом в ходе обращения к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, геополитические авантюры Запада продолжают раздувать очаги застарелых конфликтов по всему миру, а также провоцировать новые. Делается это, чтобы продолжать извлекать выгоду из страданий жителей других государств, подчинить их своей воле и эксплуатировать их ресурсы в рамках неоколониальной системы. Президент подчеркнул, что страны НАТО, в особенности США, пытаются расширить влияние в Азиатско-Тихоокеанском, Сахаро-Сахельском регионах, а также в Восточной Европе.

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«Очаги напряженности тлеют и в других регионах мира. И хотя вызовы безопасности в каждом из них имеют свои особенности, повторю, по сути, все они порождены геополитическими авантюрами, эгоистическими, неоколониальными действиями Запада», — заявил Путин.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что на фоне спецоперации России возможности Запада навязывать свои интересы в разных регионах мира сократились.